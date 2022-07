Australie – Sydney: des milliers d’habitants appelés à évacuer face aux inondations Des milliers d’habitants de Sydney ont été appelés lundi à évacuer leurs foyers, au troisième jour de pluies torrentielles.

Inondation à Sydney le 3 juillet 2022. AFP

«Nous avons vu les rivières monter rapidement, beaucoup plus vite que prévu», a commenté le responsable des services d’urgence de l’État Ashley Sullivan à la chaîne nationale ABC. Environs 32’000 personnes ont reçu un ordre ou un avertissement d’évacuation dans l’État de Nouvelle-Galles du Sud, a-t-il déclaré.

L’Australie est particulièrement éprouvée par le changement climatique, régulièrement frappée par des sécheresses, des feux de forêt dévastateurs, sans compter des inondations répétées et de plus en plus intenses.

Dans certaines régions, les eaux pourraient dépasser les niveaux atteints lors des inondations meurtrières survenues sur la côte est les deux dernières années, a indiqué Ashley Sullivan.

Les services de secours ont déclaré avoir sauvé une vingtaine de personnes durant les 12 dernières heures, la plupart coincées dans des voitures sur des routes inondées en Nouvelle-Galles du Sud.

Réchauffement

Lundi matin, les eaux de la rivière, d’un brun boueux, avaient transformé une grande étendue de terrains en lac dans la banlieue de Camden, au sud-ouest de Sydney. À la télévision, des images montraient des routes qui avaient disparu sous les eaux et des mobile-homes dans l’eau, dont au moins un renversé sur le côté.

De grands volumes d’eau ont jailli du barrage de Warragamba, sous pression, qui fournit la majorité de la ville en eau potable.

Avec le réchauffement de la planète, l’atmosphère contient plus de vapeur d’eau, augmentant les risques d’épisodes de fortes précipitations, selon les scientifiques. Ces pluies, associées à d’autres facteurs liés notamment à l’aménagement du territoire, favorisent les inondations. En mars, les inondations causées par de fortes tempêtes ont dévasté l’ouest de Sydney et fait 20 morts.

AFP

