Élections fribourgeoises – Sylvie Bonvin rejoint le Conseil d’État fribourgeois La Broye intercantonale ne comptait aucun élu. Après Christelle Luisier, elle en a placé deux en vingt mois. Valérie Piller est 8e. Sébastien Galliker

Félicitée ici par l’ancienne conseillère d’État Verte Marie Garnier, Sylvie Bonvin-Sansonnens accède au gouvernement fribourgeois, terminant même devant le sortant Jean-François Steiert (PS, à g.). KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Christelle Luisier (PLR) du côté vaudois et désormais Sylvie Bonvin-Sansonnens (Verts) sur Fribourg. Alors que la région intercantonale ne dénombrait aucun édile dans un Exécutif cantonal depuis 2011, elle en a placé deux en un peu plus de vingt mois. Ce dimanche, la députée de Rueyres-les-Prés, qui a grandi sur Vaud, a terminé la course au Conseil d’État en 5e position (41’047 suffrages). Sur la liste de la gauche fribourgeoise, elle a devancé une autre Broyarde, la socialiste Valérie Piller-Carrard (8e avec 39’545 voix).