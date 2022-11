Distinction à Morges – Symbole de la tradition, les Mouettes honorées par la Ville Le chœur mixte octogénaire a obtenu la distinction culturelle remise chaque année par la Commune. Sarah Rempe

Les Mouettes de Morges ont été honorées par la Ville de Morges, qui a attribué sa distinction culturelle au groupe folklorique emblématique de la ville, ici dans le Jardin de Seigneux, à l’occasion de l’inauguration du buste de leur fondatrice. DR

Comme un symbole, cet été le Jardin Marie de Seigneux a accueilli une sculpture en mémoire de Lydia Opienska-Barblan, fondatrice du chœur mixte Les Mouettes. Quelques semaines plus tard, cette même société est récompensée par la Ville de Morges, à la veille de sa soirée annuelle. «La Municipalité a souhaité marquer sa reconnaissance envers une institution ancrée dans le terreau culturel morgien», souligne l’Exécutif.

Véritable institution du paysage culturel local, le chœur mixte Les Mouettes est l’un des rares ensembles du canton qui fait perdurer la tradition du costume vaudois. «Il fait partie intégrante de notre identité et une fois qu’on le revêt, on se sent fiers et unis», explique Lisette Vonnez, 75 ans.

La membre la plus ancienne du chœur y chante et danse depuis 1966. Elle y a dansé avec son mari et poursuit l’activité avec sa fille et sa petite-fille. Cette récompense de la Ville est donc toute particulière pour elle. «C’est une très grande fierté et un honneur de recevoir ce prix, assure-t-elle. D’habitude, il est remis à une personne. Le fait que ce soit un groupe est une bonne chose, ça change.»

Avenir incertain

Si l’élégance du costume vaudois motive toujours les quelque 35 membres de l’ensemble, le principal défi du chœur réside dans sa capacité à attirer de nouveaux chanteurs et danseurs. «C’est le gros point d’interrogation, car le Covid nous a, comme tout le monde, fait beaucoup de mal, détaille Lisette Vonnez. Mais il faut rester positif et prendre les choses petit à petit, un jour après l’autre.»

Les Mouettes parviendront peut-être à recruter des amateurs de folklore lors de leur traditionnelle soirée ce samedi au Théâtre de Beausobre. Un retour sur scène attendu impatiemment après deux ans d’absence et que les membres feront désormais auréolés de la distinction culturelle morgienne.

