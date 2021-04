Lutte contre la transphobie – Symbole d’inclusion, les WC non genrés gagnent du terrain Après l’UNIL ou la HEIG-VD, le gymnase d’Yverdon compte désormais six «toilettes inclusives», témoignage le plus concret d’un plus vaste projet d’établissement. Un groupe d’élèves LGBTQ+ est derrière l’initiative. Vincent Maendly

Angie Alice, Emilie, Esteban, Eva et Tristan (de g. à dr.) font partie du groupe Ohana. Jean-Paul Guinnard

«Toilettes inclusives. Que vous soyez élève, enseignant.e, collaborateur.rice, quel que soit votre genre.» De retour des vacances de Pâques, les gymnasiens d’Yverdon ont pu constater l’apparition de WC non genrés dans l’établissement. Au nombre de six, ils sont répartis entre les quatre bâtiments du complexe.

«Cela répondait à une demande des élèves. Nous en avons quelques-uns et quelques-unes qui sont en transition. Changer de pictogrammes pour rendre des toilettes inclusives, c’est rapide à faire, mais marquant au niveau symbolique», commente la directrice Anne Fournand. Surtout, note-t-elle, «cela s’inscrit dans un cadre plus large de lutte contre la transphobie et l’homophobie au sein de notre gymnase».