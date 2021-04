#ECVD21 – Syndic novice, mais Aubonnois de toujours Touché par son élection à la syndicature, Yves Charrière reprendra les rênes d’Aubonne – récemment fusionnée avec Montherod – au sein d’une nouvelle Municipalité presque entièrement renouvelée. Marine Dupasquier

À l’Hôtel de Ville d’Aubonne, Yves Charrière a été ravi d’apprendre son élection à la syndicature. Alexandre Grieu

Le constat a été fait dès le premier tour des élections communales de mars: Aubonne a opté pour le renouvellement. Et pour la tête de son pouvoir exécutif, la population a choisi Yves Charrière, figure bien connue du joli bourg, mais «petit nouveau» de la Municipalité. L’ingénieur et brigadier de 53 ans a obtenu un score de 611 voix, face à son adversaire Nicolas Suter, 49 ans (449). Les deux candidats en lice avaient mené campagne avec fair-play dans une entente parfaite.

S’ils sont nouveaux dans le collège municipal, ils bénéficient néanmoins d’une solide expérience au sein du Conseil communal, qu’ils avaient tous deux présidé. Au vu de la popularité des deux hommes au sein du village où ils ont grandi, le verdict était impossible à prédire.

«J’ai envie de réussir le mariage entre Montherod et Aubonne. C’est un défi que je me réjouis d’empoigner.» Yves Charrière, futur syndic d’Aubonne

Avec une bonne humeur communicative et une humilité palpable, Yves Charrière s’est adressé aux Aubonnois et aux Aubonnoises. «Je tiens à vous dire à quel point je suis fier d’avoir été élu; c’est l’aboutissement d’un chemin, s’est exclamé le futur syndic. Je me réjouis de me mettre au travail avec amitié et dans l’écoute de tous ceux de la commune. J’ai également l’envie de réussir le mariage entre Montherod et Aubonne. C’est un défi que je me réjouis d’empoigner.»

