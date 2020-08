Port du masque au postobligatoire – Syndicats «peu surpris» et favorables au masque Les représentants des enseignants accueillent favorablement l’obligation du port du masque. Mais ils s’inquiètent de leur non-gratuité pour les élèves du postobligatoire dès le 6 septembre. Cécile Collet

Les enseignants devront être masqués au contact des élèves (moins de 1,5 mètre) au primaire. Pour le postobligatoire, les élèves devront porter le masque aussi. KEYSTONE/Laurent Gillieron – A

Les syndicats d’enseignants se disent «peu surpris» par la décision cantonale concernant le port du masque. Ils l’accueillent favorablement, car il permet de concilier droit à la santé, à la formation et à l’éducation, favorisant l’accès à tous et non plus à des demi-classes.