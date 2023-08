Syrie – Un soldat blessé dans un raid aérien israélien près de Damas L’agence officielle syrienne et l’Observatoire syrien des droits de l’homme font état de nouvelles frappes israéliennes près de Damas lundi soir.

Un soldat syrien a été blessé dans des frappes aériennes attribuées à Israël près de Damas lundi soir, a indiqué l’agence officielle syrienne Sana. «Vers 23 h 05 (…), l’ennemi israélien a mené une agression avec des missiles envoyés depuis le Golan syrien occupé, ciblant plusieurs positions dans les environs de Damas, blessant un soldat et causant des dégâts matériels», a indiqué Sana, citant une source militaire. Sana avait précédemment indiqué que la défense aérienne syrienne avait «intercepté des cibles hostiles dans les alentours de Damas», sans plus de précisions.

De son côté, l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH), a indiqué que «des missiles israéliens ont visé au moins trois sites des forces du régime comprenant des entrepôts et sites militaires du Hezbollah libanais et des milices pro-iraniennes». Deux de ces positions se situent dans la périphérie de Kiswé, près de Damas et une troisième au sud de la capitale, a ajouté l’OSDH. L’ONG, basée au Royaume-Uni et qui dispose d’un vaste réseau de sources dans le pays en guerre, n’a pas fait état de victimes.

Des centaines de frappes

Mi-août, de fortes explosions avaient eu lieu durant la nuit dans des dépôts de missiles de milices pro-iraniennes situés près de Damas, causant des dégâts matériels, selon l’OSDH. Une semaine avant, toujours dans la périphérie de la capitale, des frappes israéliennes sur des positions militaires et des dépôts d’armes, notamment près de Kiswé, avaient causé la mort de quatre militaires syriens et deux combattants des milices pro-iraniennes, alliées du régime syrien selon la même source.

Depuis le début de la guerre en Syrie en 2011, Israël a mené des centaines de frappes aériennes contre des positions du régime syrien ainsi que des forces iraniennes et du Hezbollah, alliés de Damas et ennemis jurés d’Israël. Israël commente rarement ces frappes au cas par cas, mais affirme vouloir empêcher l’Iran de s’implanter à ses portes.

