Vaud

Les papas à la mat!

Depuis plus d’un an, nous sommes revenus à un temps où la maternité est une affaire uniquement de femmes. En effet, excepté au CHUV qui vient de modifier sa pratique, les partenaires ne sont plus admis dans les maternités vaudoises, hormis quelques heures autour du moment fatidique. Mais papa n’est pas un visiteur! C’est un acteur indispensable à une naissance! Lui refuser l’entrée, c’est donner raison au patriarcat. C’est valider la pensée rétrograde qui fait de la présence du père dans les premiers jours de vie de son enfant une option. Qu’ils soient testés, isolés, masqués, mais qu’on les laisse exister!