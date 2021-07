Cyclisme – Tadej Pogacar est sur une autre planète À 22 ans, Tadej Pogacar remporte son deuxième Tour de France. C’est la victoire «d’un extraterrestre» qui dit que sans amusement, le sport ne vaut rien. Jean Ammann

Tadej Pogacar dans le contre-la-montre de Saint-Emilion: il rejoint les Bartali, Coppi, Fignon, Contador dans la confrérie des doubles vainqueurs du Tour. Keystone

Il y a peu, les services secrets des Etats-Unis ont conclu à l’absence de phénomènes extraterrestres: selon le journal Le Monde, «le renseignement américain a affirmé, vendredi 25 juin, dans un rapport très attendu qu’il n’existait pas de preuves de leur existence».

On voit par là que les agents américains sont à l’image de leurs concitoyens: ils ne s’intéressent pas au cyclisme. Car Tadej Pogacar, double vainqueur du Tour de France, n’appartient pas à notre vieille Terre. C’est son médecin personnel, Íñigo San Millán, qui l’a révélé à Eurosport Espagne en septembre dernier, à l’issue du Tour de France que le Slovène venait de gagner: «Dans mon université, dit-il, j’ai créé une plateforme «métabolique» où avec trois gouttes de sang, on peut mesurer les paramètres des sportifs. Quand on fait ces mesures avec lui et qu'on les compare à d’autres athlètes, on se rend compte que Tadej est vraiment sur une autre planète.»