US Open Alcaraz bat Sinner au bout d’un match hallucinant

L’Espagnol et l’Italien ont écrit un morceau de bravoure de l’histoire du tennis, la nuit passée à New York. Alcaraz, qui a sauvé une balle de match au 4e set, s’est imposé en cinq manches, après plus de 5 heures de jeu.