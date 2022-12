Abo Paiement en cryptomonnaies L’industrie du sexe se tourne vers la blockchain

Blacklistée par les banques et les solutions de paiements, l’industrie du sexe - en phase de numérisation accélérée - embrasse blockchain et cryptomonnaies. Une start-up zougoise a déjà vendu pour plus de 6 millions de francs de ses jetons de paiement.