Le luxe part à la conquête du marché des animaux de compagnie

Alors que la pandémie a boosté les adoptions de chiens et de chats, les marques de luxe se positionnent sur ce segment toujours plus concurrentiel. Une démarche qui leur permet de montrer une image plus ludique et de gagner de nouveaux clients, désireux de marquer leur statut social.