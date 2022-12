Tennis Daniil Medvedev se paie Nick Kyrgios et son public

Le No 2 mondial n’est jamais sorti de sa bulle malgré les facéties de l’Australien et de la foule. Il s’est imposé 7-6 (7/1), 6-4, 4-6, 6-2 et verra le 3e tour à l’Open d’Australie.