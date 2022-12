Abo Formule 1 : le combat du siècle L’escalade de la tension promet un scénario de folie

21 Grands Prix et 1239 tours de course pour en arriver là! Avec 369,5 points chacun, Max Verstappen et Lewis Hamilton se retrouvent à égalité parfaite au championnat. Au-delà de ces deux pilotes, ce sont aussi deux mondes qui s’affrontent dans ce duel du siècle.