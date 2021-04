Municipalité de Gland – Taillée pour s’occuper du développement durable Habitante de l’écoquartier Eikenott, la conseillère en environnement Christelle Giraud amènera sa sensibilité verte au sein de l’Exécutif. Yves Merz

Christelle Giraud, habitante de l’écoquartier Eikenott, incarnera le renouveau au sein de la future Municipalité de Gland. Patrick Martin

Si l’on compare la photo de la Municipalité de Gland 2016-2021 à celle de 2021-2026, on ne voit qu’un seul changement: Michael Rohrer, unique représentant de la plateforme PS-Les Verts au sein de l’Exécutif, est remplacé par Christelle Giraud, du groupe des Gens de Gland (GdG), qui occupera cinq sièges municipaux, les deux autres ayant été remportés par le PLR. Terminant en 3e position au premier tour, puis à la 2e place du deuxième tour, la nouvelle élue a même été plébiscitée.

«Certains m’ont dit que c’était facile quand on appartenait au GdG. Je crois qu’ils oublient tous les efforts que nous avons faits, tant au niveau du groupe qu’à titre individuel, remarque Christelle Giraud. Comme je ne suis pas une enfant d’ici, que je suis à Gland depuis 2011 seulement, et même si cela fait dix ans que je fais partie du Conseil communal, j’ai dû mener une campagne très active. J’ai d’abord contacté toutes mes connaissances pour entrer dans leur cercle élargi, ce qui m’a permis de rencontrer des vieilles familles glandoises. Puis j’ai écrit plus de 400 cartes postales à la main au premier et au deuxième tour. Sans compter les réseaux sociaux.»