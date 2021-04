Asie – Taïwan pleure les victimes d’une de ses pires catastrophes ferroviaires Alors que les sauveteurs travaillent toujours d’arrache-pied, les proches des victimes se sont recueillis samedi à proximité des lieux de la collision qui a fait au moins 51 morts la veille.

Les proches des victimes de la pire catastrophe ferroviaire que Taïwan ait connue depuis des décennies ont prié samedi sur le lieu de l’accident, les équipes de sauvetage s’efforçant d’évacuer les wagons enchevêtrés.

Frein à main en cause

Les autorités ont déclaré que la collision de vendredi, qui a tué au moins 51 personnes et en a blessé plus de 190, a été causée par un engin de chantier qui, après avoir glissé d’un talus, a heurté le train transportant environ 500 passagers qui s’apprêtait à entrer sous un tunnel près de la ville côtière de Hualien.

Le conducteur du poids-lourd qui, selon les autorités ferroviaires, n’a peut-être pas correctement serré le frein à main, a été libéré sous caution après avoir été interrogé par les magistrats, qui lui ont interdit de quitter Taïwan dans l’attente d’une enquête plus approfondie.

Selon le quotidien «Apple Daily», ils ont aussi perquisitionné les bureaux de l’entreprise chargée d’effectuer les travaux d’entretien des voies.

Douleur des proches

Une centaine de proches des victimes ont participé samedi après-midi à une émouvante cérémonie de prière taoïste près du lieu de la collision. Les larmes coulaient sur les visages, certains improvisant des mémoriaux de fortune sur lesquels étaient inscrits les noms des personnes décédées, d’autres scandant les noms de leurs disparus.

Un Français et un Américain figurent parmi les étrangers tués, selon les autorités, la plus jeune victime étant âgée de 4 ans. Les sauveteurs ont décrit une scène effroyable lorsqu’ils sont arrivés dans l’étroit tunnel et ont trouvé l’avant du train devenu un amas de tôle.

Un wagon éventré

«La voiture 8 a subi les dommages les plus importants et c’est là qu’il y a eu le plus de morts», a déclaré samedi aux journalistes Chang Zi-chen, un secouriste. «En gros, plus de la moitié du wagon était éventrée et les corps étaient tous empilés les uns sur les autres», a-t-il ajouté.

Les équipes spécialisées ont passé des heures vendredi à extraire les corps des morts et des survivants et l’attention s’est portée samedi sur l’enlèvement des wagons qui bloquent désormais la moitié de l’unique ligne ferroviaire de la côte ouest de Taïwan, une région touristique montagneuse très prisée.

L’accident s’est produit près de deux des sites les plus célèbres de cette côte: la gorge de Tarako et les falaises spectaculaires de Qingshui. Deux grues géantes ont été utilisées pour déplacer les wagons et les sauveteurs ont déclaré que d’autres corps pouvaient encore être trouvés dans les plus endommagés qui se trouvent dans le tunnel.

Drapeaux en berne

Le ministère de l’Intérieur a ordonné que les drapeaux soient mis en berne pendant trois jours, tandis que la présidente de la République Tsai Ing-wen a rendu visite aux blessés dans les hôpitaux de Hualien.

«Les pouvoirs publics déploient tous les efforts possibles dans l’espoir de minimiser l’impact de la catastrophe afin que les personnes décédées puissent reposer en paix et les blessés se rétablir rapidement», a-t-elle déclaré aux journalistes.

À cette période de l’année, les Taïwanais rentrent généralement dans leur village natal pour honorer les tombes de leurs proches et faire des offrandes, c’est pourquoi de nombreux passagers se tenaient debout dans les allées.

