Administration fédérale des contributions – Tamara Pfammatter prendra la tête du fisc fédéral La cheffe de la division Fiscalité au Secrétariat d’État aux questions financières internationales succédera à Adrian Hug le 1er avril 2023.

Tamara Pfammatter dirigera l’Administration fédérale des contributions dès le 1er avril 2023. KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Tamara Pfammatter prendra la tête de l’Administration fédérale des contributions (AFC). Elle succédera à Adrian Hug le 1er avril 2023.

Cheffe de la division Fiscalité au Secrétariat d’État aux questions financières internationales (SFI), Tamara Pfammatter est responsable des dossiers fiscaux internationaux de la Suisse, et notamment des négociations multilatérales menées dans le cadre du projet de l’OCDE sur la fiscalité des entreprises à l’échelle mondiale.

Avant son poste actuel, elle a occupé plusieurs postes au SFI et à l’AFC, indique mercredi le Conseil fédéral dans un communiqué. À côté de son activité principale, elle a aussi donné des cours et a oeuvré comme collaboratrice scientifique aux universités de Berne et de Zurich.

ATS

