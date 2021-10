Reprise du ski alpin à Sölden – Tanguy Nef prêt à entrer dans une nouvelle dimension Le slalomeur genevois a changé de marque de skis cet été et a hérité du serviceman de la légende américaine Ted Ligety. Attendu en slalom, le Genevois lance sa saison dimanche en géant. Sylvain Bolt

Tanguy Nef (à gauche) profite de l’expérience et du savoir-faire d’Alex Martin, l’ancien préparateur des skis de l’Américain Ted Ligety. YVAIN GENEVAY

L’annonce n’a pas eu le même retentissement que l’arrivée de Lionel Messi au PSG. Au mercato du ski alpin, les transferts sont réalisés lorsque la neige a fondu et ne provoquent jamais de tempêtes médiatiques.

Tanguy Nef s’est contenté d’un message nostalgique sur Instagram en avril pour remercier son ex (Fischer) après plus de dix ans d’une belle aventure, en précisant qu’il était temps pour un changement.

Le Genevois n’a pas laissé place à un long suspense, puisqu’il a dévoilé dans une courte vidéo quelques jours plus tard l’objet qui ouvre un nouveau chapitre dans sa carrière. On y découvre deux lattes blanches de la marque Head et quelques virages entre des piquets serrés de slalom.