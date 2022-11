Coupe du monde de football – «Tant pis pour les polémiques, on aime le foot et la Suisse» Alors que nombre de fan zones ont été annulées dans le canton, des dizaines de Broyards ont suivi le match Suisse-Cameroun sous une tente à Salavaux. Reportage. Sébastien Galliker

But pour la Suisse en début de seconde mi-temps. La fan zone de Salavaux explose de joie. CELLA FLORIAN

«C’est trois points et c’est l’essentiel! La première mi-temps était assez passive, mais le but au début de la seconde a tout sauvé. La Suisse aurait même dû en mettre davantage, surtout Seferovic à la fin. Mais au moins, on a gagné.» À l’instar du Payernois Julien Mora, des dizaines de supporters broyards de la Nati affichaient un large sourire, jeudi, sur le coup de 13 h sous la superbe tente de la fan zone Autonova de Salavaux, après le succès contre le Cameroun. Malgré les polémiques et les annulations décidées dans nombre de localités, Denise Maibach a mené son projet jusqu’au bout, avec le soutien des autorités de Vully-les-Lacs.