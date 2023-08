Nouveaux interdits en Afghanistan – «Tant qu’il y a des talibans, il n’y a pas d’espoir» Comme lors de leur première prise de pouvoir en 1996, les fondamentalistes ciblent les femmes et la culture. Des dizaines d’instruments de musique ont été envoyés au bûcher. Yannick Van Der Schueren

Le 29 juillet dernier, dans la province d’Hérat, les talibans ont brûlé des instruments de musique sur ordre du Ministère afghan de la promotion de la vertu et de la prévention du vice. AFP

Après les femmes, les artistes. Quelques jours à peine après avoir ordonné la fermeture définitive de tous les instituts de beauté du pays, les talibans, qui interdisent depuis deux ans de chanter et de jouer dans l’espace public, ont brûlé des dizaines d’instruments de musique dans la province d’Hérat. En cause, leur aspect «immoral». Guitare, harmonium, tabla, mais aussi amplificateurs et haut-parleurs confisqués dans des salles de mariage sont ainsi partis en fumée ce week-end.