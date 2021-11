Littérature de voyage – «Tant qu’on se remet en question, le voyage a un sens» Dans un passionnant récit à la fois évocateur et propice à la réflexion, Blaise Hofmann restitue un périple familial de sept mois en Asie. Caroline Rieder

Blaise Hofmann avec ses filles Ève et Alice (sur les épaules), au nord du Laos lors de leur voyage de sept mois en Asie, de septembre 2019 à mars 2020. DR

Blaise Hofmann est un explorateur. Du lointain comme du proche. Seul ou accompagné. Le colibrettiste de la dernière Fête des Vignerons a entre autres raconté son été à l’alpage en 2007 dans «Estive» (Éd. Zoé) ou partagé son tour de la Méditerranée avec les lecteurs de «24 heures».

Avec «Deux petites maîtresses zen», le Morgien renoue avec le récit de voyage plus lointain après «Marquises» (Zoé, 2014) .

Avec une différence de taille: son périple en Asie de septembre 2019 à mars 2020, il l’a mené avec sa compagne Virginie et leurs deux filles Alice et Ève, 2 et 3 ans à l’époque. Sept mois à voyager autrement qu’avec son seul sac à dos, du Japon jusqu’en Inde, en passant par le Laos, la Birmanie, la Thaïlande et le Sri Lanka.