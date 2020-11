Élections communales – Taraneh Aminian ne se représente pas à La Tour-de-Peilz Seule de gauche à l’Exécutif de la Ville, la députée PS jette l’éponge au niveau communal. Son parti et les Verts présentent 4 candidats pour la Municipalité. Stéphanie Arboit

Les candidats du PS et des Verts à la Municipalité de La Tour-de-Peilz (de g. à dr.): Vincent Bonvin (V), Élise Kaiser (V), Sandra Glardon (PS) et Dominique Vaucoret (PS). Photo: Myriam Ramel

Triple surprise dans le communiqué du PS et des Verts présentant leurs poulains pour la Municipalité de La Tour-de-Peilz. Non seulement le parti écologiste candidate pour la première fois à l’Exécutif. Mais de plus, la seule municipale de gauche sortante, Taraneh Aminian (PS), en place depuis 2011, ne se représente pas. La députée fait «aucun commentaire». En ville, les tensions entre elle et ses quatre collègues masculins de droite ne sont qu’un secret de Polichinelle.

«Notre ville est un bastion du PLR depuis fort longtemps, il est très difficile de faire bouger les choses» Geneviève Pasche, présidente des Verts

Dernier étonnement: pour la remplacer, son parti et les Verts présentent quatre candidats, afin de «disposer d’une majorité à la Municipalité».

Trop ambitieux, alors que la gauche est aussi minoritaire au Conseil communal? «Si l’on veut des changements, il faut assez de monde, rétorque Geneviève Pasche, présidente des Verts. Notre ville est un bastion du PLR depuis fort longtemps, il est très difficile de faire bouger les choses. Par exemple, même provisoires, des pistes cyclables nous ont récemment été refusées! La majorité botte à chaque fois en touche, cela manque d’envergure.»

Quatre candidats

Côté candidats, Sandra Glardon (PS) est bien connue au Conseil, qu’elle a présidé, et où elle prend régulièrement la parole. Mère de 4 enfants, elle a fondé sa société de conseil et vente de jeux de société, où elle dirige une quinzaine de collaborateurs.

L’ingénieure en environnement Élise Kaiser (Les Verts) possède également sa propre entreprise de conseil. Elle a l’habitude des arcanes politiques, ayant travaillé trois ans comme déléguée scientifique à l’environnement au Canton, traitant notamment du dossier éolien.

Vincent Bonvin (Les Verts) a présidé Les Verts de la Riviera-Pays d’Enhaut. Géographe spécialisé en développement durable devenu enseignant, il est également père de famille.

Le dernier candidat présente un profil plus social: Dominique Vaucoret (PS) travaille depuis plus de trente ans comme éducateur. Après avoir fait partie de la direction de la fondation Les Églantines, il est actuellement directeur pédagogique d’un accueil extrascolaire tout en œuvrant auprès d’adultes en situation de handicap.