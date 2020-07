Plainte pour viol et contrainte sexuelle – Tariq Ramadan auditionné à Paris par la justice genevoise Le Ministère public a enfin obtenu la possibilité de confronter l’islamologue à la plainte dont il est l’objet. Olivier Francey

Tariq Ramadan a été entendu ce matin à Paris par la justice genevoise, indiquent plusieurs médias français. L’islamologue était entendu dans les locaux du tribunal judiciaire par «un procureur genevois» dans le cadre d’une plainte déposée le 13 avril 2018 notamment pour «contrainte sexuelle et viol» par une Genevoise. Des faits qui seraient survenus en 2008 dans un hôtel situé près de la gare Cornavin.

À la suite de cette audition, aucune mise en examen (selon la terminologie française) n’aurait été prononcée, affirme BFMTV. Pour rappel, Tariq Ramadan est sous le joug d’une interdiction de quitter le territoire français, toujours soumis à un contrôle judiciaire strict après sa sortie de prison.

En décembre 2018, la justice genevoise avait tenté de demander à son homologue français de lever l’assignation à résidence de l’ancien professeur du Collège de Saussure, afin que ce dernier puisse se rendre en Suisse. Sans succès. Raison invoquée: la probabilité que l’intéressé «ne remette plus jamais les pieds dans l’Hexagone», selon le procureur de Paris, cité par la RTS.

Les avocats de la plaignante attendent toujours une confrontation

Contacté, l’un des avocats genevois de la plaignante, Me Robert Assaël dit avoir appris par la presse la tenue de cette audition. «La moindre des choses aurait été que nous en soyons officiellement averti, déjà par simple respect pour la victime.» Il poursuit: «Enfin, la procédure bouge. Ce n’est pas trop tôt! L’inactivité et la lenteur apparentes de la justice devenaient insupportables pour notre cliente et ont attisé ses souffrances. (…) Notre cliente attend sereinement d’être entendue et confrontée au prévenu.»

Pour l’heure, les défenseurs de Tariq Ramadan, Mes Pierre de Preux et Guerric Canonica n’ont pas encore répondu à nos sollicitations.