La question agite les esprits depuis des années. Le tarif médical actuel (TarMed), qui permet de calculer les honoraires dans le secteur ambulatoire, date de 2004. Et encore: il est basé sur des paramètres plus anciens. Ce qui provoque des mauvaises incitations, avec le risque que des soins soient trop fournis et d’autres pas assez. Au détriment des patients.

Lire aussi Abo Facturation des soins ambulatoires Pourquoi la Suisse se casse les dents sur le tarif médical Si le système doit être revu, la façon d’y parvenir fait l’objet d’âpres débats. Le Conseil fédéral, le parlement et ses commissions de la santé, les médecins, les hôpitaux, les assureurs… Tous y mettent leur grain de sel avec, en toile de fond, le débat sur la hausse des coûts.

Comme souvent dans la santé, le dossier est bloqué. Cette réforme vire à une mauvaise fable dont la trame a un air de déjà-vu. Dès qu’on entre dans le concret, les fronts se crispent. Et les représentants des assureurs, dont on pourrait se dire qu’ils ont les mêmes intérêts, se battent comme des frères ennemis.

«Les assurés ne sont pas uniquement les spectateurs de ce match. Ils sont les victimes d’un système inadéquat.»

Récemment, l’organisation nationale des hôpitaux H+ semble avoir ouvert la porte au dialogue. À quel point? L’avenir le dira. Quoi qu’il en soit, les partenaires tarifaires doivent suivre cette voie. Le parlement a défini les règles du jeu il y a un an. Les forfaits (avec un prix déterminé pour un type d’intervention) ont la priorité, et un tarif à la prestation (dans lequel chaque acte du médecin est facturé) est appliqué dans les autres cas.

Justement: une partie des acteurs a conçu un nouveau tarif à la prestation, Tardoc. Tandis que les autres développent des forfaits ambulatoires. Ne serait-il pas temps d’y voir le début d’une solution plutôt qu’un objet de dispute? La question est peut-être naïve. Mais il faut rappeler que les assurés ne sont pas uniquement les spectateurs de ce match. Ils sont les victimes d’un système inadéquat.

Caroline Zuercher est journaliste à la rubrique Suisse depuis 2005. Elle couvre en particulier les sujets liés à la santé et à la politique de santé. Auparavant, elle a travaillé pour Swissinfo et Le Matin. Plus d'infos

