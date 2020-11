Au pays du bon vin – Tartegnin aura sa pinte dans les locaux communaux Privé de bistrot depuis décembre 2019, le village s’est dépêché de trouver une solution: il déménage son administration pour créer une auberge. Yves Merz

Image de synthèse du bâtiment communal de Tartegnin, avec sa pinte au rez-de-chaussée, donnant sur la place du Collège, traversée par une route étroite qui passera en zone 20 km/h.

Il y a bientôt un an, la fermeture du Serpolet, unique bistrot de Tartegnin, avait été vécue comme un deuil par les habitants. D’abord, ils ont été peinés par le départ de la patronne après vingt ans. Joëlle Ducret avait su répondre à leurs attentes. Dans ce village viticole, la pinte ne servait que du vin local et on y mangeait des plats du terroir accessibles à toutes les bourses. Puis il y a eu la mise en vente du bâtiment, et personne pour sauvegarder l’établissement. Un coup d’assommoir pour la capitale du Mondial de la fondue. Mais la Municipalité a su rebondir rapidement.

«Il est vrai que cela a été un choc, une grosse déception, se souvient la syndique Marlyse Dentan. Les gens étaient très attachés à la personnalité de la patronne et à la convivialité des lieux. Nous avons étudié la possibilité d’un rachat du Serpolet, mais nous avons dû renoncer à cause du coût.»

«Le nouveau café restera dans l’esprit du précédent, simple et convivial.» Marlyse Dentan, syndique de Tartegnin

Heureusement pour les Tartevinois, une solution s’est rapidement dessinée à deux pas de l’ancien café, dans le bâtiment communal. La syndique signale que l’idée d’y faire une auberge avait déjà effleuré les esprits de la Municipalité lors de sa rénovation il y a quelques années. Puis l’opportunité s’est présentée de déménager les bureaux de l’administration au premier étage pour libérer le rez-de-chaussée, où sera aménagée une pinte-restaurant d’une cinquantaine de places à l’intérieur et d’une vingtaine de places en terrasse.

«Le nouveau café restera dans l’esprit du précédent, simple et convivial. Le gros avantage de cet emplacement, c’est que la terrasse donne sur une petite place et un espace jeux pour les enfants», précise la syndique. Le crédit de construction de 1,5 million a été accepté à la quasi-unanimité en septembre. Le projet est désormais soumis à l’enquête publique. Les travaux sont prévus en début d’année et l’ouverture en automne 2021.