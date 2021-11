Mouvement à Plateforme10 – Tatyana Franck abandonne son musée six mois avant l’inauguration La directrice de Photo Elysée démissionne de son poste pour présider le French Institute Alliance Française de New York. Boris Senff DÉVELOPPEMENT SUIT

Tatyana Franck, directrice de Photo Elysée va quitter Lausanne pour New York. ARC Jean-Bernard Sieber

L’affaire semblait sur des rails. A Lausanne, Plateforme 10 était lancée, forte de ses désormais trois musées - le MCBA (Musée cantonal des Beaux-Arts), le Mudac (Musée de design et d'arts appliqués contemporains) et Photo Elysée. La cérémonie de remise des clés du nouveau bâtiment abritant les deux derniers musées a eu lieu le 4 novembre et l’objectif avoué était l’ouverture des deux institutions, en juin de l’année prochaine.

Le calendrier n’en sera peut-être pas modifié mais Tatyana Franck ne sera pas de la partie. La directrice de Photo Elysée vient de démissionner, préférant réorienter sa carrière du côté de New York où elle devrait présider le French Institute Alliance Française, plus important centre culturel français aux Etats-Unis, et où elle remplacera Marie-Monique Steckel, 82 ans. La Grande Pomme est une destination qui fait rêver et Tatyana Franck ne semble pas avoir voulu résister à l’opportunité de ce grand déplacement.