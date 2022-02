L’invitée - Taux unique ou SOS-Communes?

En cette période d’élections cantonales, quel est le point sur lequel tout le monde semble s’accorder? L’urgence à réformer la péréquation intercommunale, soit le système qui garantit la solidarité financière entre communes afin de réduire les inégalités dues à des disparités de ressources disponibles ou de besoins de dépense. Par contre, les fronts s’opposent quant à la solution à apporter.

Pour la gauche, il s’agit d’introduire le «taux unique», soit un taux d’impôt communal identique sur tout le territoire du canton. Les montants perçus alimenteraient un fonds de péréquation qui serait ensuite redistribué aux Communes selon des critères déterminés à l’échelon cantonal. L’initiative parlementaire du taux unique ayant été refusée par le Grand Conseil, elle fera peut-être l’objet d’une initiative populaire.

«Il s’agit dans un premier temps que le Canton reprenne à sa charge l’entier de cette facture sociale.»

Pour beaucoup, à droite, la solution consiste plutôt à dissocier les réflexions concernant la nouvelle péréquation intercommunale (NPIV) de celles relatives à la répartition du financement de la politique sociale cantonale. Selon l’adage «qui commande paie», il s’agit dans un premier temps que le Canton reprenne à sa charge l’entier de cette facture sociale. Cette approche, défendue par l’initiative populaire «SOS Communes» qui a abouti en juin 2021, faciliterait ensuite grandement la conception de la NPIV.

Aujourd’hui toutes les Communes voient une part de leurs recettes se volatiliser pour financer les dépenses sociales cantonales, certaines autorités étant privées de toute marge de manœuvre budgétaire.

En rendant aux Communes une maîtrise financière, l’application du principe constitutionnel d’équivalence fiscale permettrait que les collectivités locales, dont les missions ont un impact direct sur la qualité de vie de leurs habitants, puissent à nouveau mener une véritable politique de proximité. L’autonomie décisionnelle communale serait ainsi renforcée, les élus locaux investissant en réponse aux attentes spécifiques de leurs citoyens: cantines, crèches, logements, politique climatique, etc.

Éviter les effets pervers

Cette solution permettrait d’éviter les effets pervers du système en place qui mêle péréquation des ressources et répartition de la facture sociale. Un arrêt récent de la Cour de droit administratif et public (CDAP) estime d’ailleurs que «le système actuel n’est pas adéquat et entraîne des résultats qui ne sont conformes ni à l’autonomie communale ni au principe de proportionnalité» et en appelle à une réforme politique.

Cette réforme sera menée par les prochaines autorités cantonales. Pour ma part le choix est fait: la reprise par le Canton de l’entier de la facture sociale, qui est l’aspiration fondamentale de l’initiative «SOS Communes», constitue un premier pas indispensable à la refonte de la péréquation intercommunale et représente une bien meilleure solution que l’introduction d’un taux unique.

Dominique-Ella Christin Afficher plus Députée Vert’libérale, syndique de Prangins

