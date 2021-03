Ainsi, la gauche de ce canton serait tentée par un taux unique d’impôt pour l’ensemble des communes vaudoises. Une véritable révolution institutionnelle; finie l’autonomie communale.

Curieuse contradiction avec la temporalité politique actuelle, qui a vu un nombre important de candidat∙e∙s aux élections communales du 7 mars dernier, que ce soit dans les exécutifs ou dans les législatifs. Une vraie démonstration de la vitalité de notre démocratie communale de proximité. C’est au niveau communal que de très nombreux acteurs politiques ont commencé leur carrière.

«Le taux unique réduirait les collectivités publiques locales à de simples exécutants du Canton.»

Les communes vaudoises partagent avec les communes grisonnes une particularité qui mérite attention: l’autonomie communale. Soit la possibilité de gérer le territoire communal/local avec des compétences propres et indépendantes. Ce rouage historique et essentiel de nos institutions serait-il à ce point désuet qu’il faille y mettre fin? En effet, le taux unique réduirait les collectivités publiques locales à de simples exécutants du Canton sans garantir la capillarité démocratique.

Avec un taux unique à 68 points (hypothèse), la perception des ressources communales serait centralisée au niveau cantonal, puis redistribuée selon des règles et des critères déterminés par le Canton. À voir les difficultés auxquelles est confrontée la péréquation intercommunale aujourd’hui, les débats risquent d’être longs, compliqués et de ne satisfaire personne… Une révolution qui impliquerait encore que chaque commune dispose désormais d’outils comptables et de gestion unique, là où les disparités sont nombreuses et profondes entre communes: urbaines ou non, propriétaires immobilières ou non, montagnardes et touristiques ou non.

Pas seulement des chiffres

La qualité de la gestion communale ne se résume pas à des chiffres et à des taux d’impôt. Elle s’apprécie en fonction d’options politiques historiques et sociétales souvent fort différentes. Elles permettent en outre à chaque citoyen vaudois de se retrouver dans une identité politique de proximité, là où se trouve leur cadre de vie. Rien ne démontre qu’une centralisation renforcée améliorerait la qualité des prestations communales vis-à-vis de la population. Les pays ou cantons qui ont été tentés par le jacobinisme centralisateur déplorent tous les jours un manque de perception locale.

Certes, des questions peuvent se poser quant à la taille critique de certaines entités communales. Les fusions de communes peuvent aisément répondre à cette critique. Ces procédures doivent être soutenues et sans doute facilitées. Notre canton ne tire pas seulement des richesses financières des 308 communes, mais également des richesses culturelles, politiques et institutionnelles. Par un juste équilibre entre les autorités cantonales et la population, où elles jouent un rôle de courroie de transmission essentiel et d’échelon intermédiaire. Soyons clair: le dogmatisme centralisateur n’a pas sa place dans le canton de Vaud!