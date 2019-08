Taxer les curateurs? «Le principe est injuste»

L’année 2018 était celle d’une grande révolution vaudoise dans le domaine des mesures de protection des adultes: l’État a cessé d’obliger certains de ses habitants à assumer la charge de curateur, vue comme une marque de solidarité à l’égard de concitoyens en difficulté. Depuis l’an dernier, des volontaires sont recrutés et formés.

Mais 2018 a aussi été l’année d’une mauvaise surprise pour Danielle, une habitante de la région lausannoise. Pendant une décennie, elle a fait partie des curateurs «piqués», comme on disait, c’est-à-dire désignés et obligés d’accepter la tâche. Comme d’autres, elle a décidé de poursuivre cette activité à titre de volontaire. Mais, alors que son indemnité a été exonérée d’impôt jusqu’en 2017, elle a découvert que le montant de 1400 fr. octroyé par l’État était taxé par le fisc. Comme son mari assumait la même fonction qu’elle, le revenu imposable a augmenté. La charge fiscale du couple s’est accrue de 2000 fr.

«C’est surtout le principe qui est injuste», déplore Danielle. «Au moment où le Canton mène des campagnes d’appel aux volontaires, nous nous retrouvons avec davantage d’impôts à payer.» La curatrice n’était pas au bout de ses surprises. Elle raconte qu’un assesseur, chargé de conseiller les volontaires, lui a demandé pourquoi elle avait déclaré son revenu accessoire de curatrice. «Nous ne voulions rien cacher», affirme-t-elle. Cette histoire l’a dégoûtée: «Mon mari avait un mandat. Moi, j’en ai eu jusqu’à quatre. On nous avait demandé d’en prendre d’autres. J’en ai plus qu’un cette année. Et j’ai décidé d’arrêter.»

Cette situation pose une question de fond sur l’équité par rapport à d’autres fonctions assumées sur la base du volontariat. La solde des sapeurs-pompiers bénéficie d’une exonération jusqu’à un montant encaissé de 9000 fr. au niveau du canton et des communes et de 5000 fr. sur le plan fédéral.

Lié par la Confédération

Le Canton ne pourrait-il pas instaurer un système semblable d’exemption fiscale sur la base d’une «franchise» pour les curateurs volontaires? L’État répond par la négative. Il est lié par la législation fédérale et sa marge de manœuvre est nulle. Une liste des activités qui bénéficient d’exonérations figure dans deux lois en vigueur, celle sur les impôts fédéraux directs et celle qui règle l’harmonisation fiscale entre les cantons et les communes. Elle mentionne les sapeurs-pompiers volontaires. Mais pas les curateurs. «Un changement de système au niveau vaudois nécessiterait donc une modification de la législation fédérale», déclare Laurence Jobin, porte-parole du Département des institutions et de la sécurité dirigé par Béatrice Métraux.

La Confédération ne se soucie guère du sentiment d’inégalité de traitement entre citoyens volontaires que cette situation provoque. «Selon le Message du Conseil fédéral, l’exonération de la solde des sapeurs-pompiers l’était en contrepartie de leurs opérations de sauvetage de personnes et d’animaux, de la lutte contre le feu (y compris la défense hydrocarbures et la défense chimique), de la lutte contre les sinistres en général ainsi que de la lutte contre les sinistres aux éléments naturels», explique l’Administration fédérale des contributions.

L’aide volontaire aux citoyens en difficulté, malades, âgés ou souffrant de troubles psychologiques, ne pourrait-elle pas aussi constituer un motif d’allégement fiscal? Apparemment pas: «Une exonération de l’activité des curateurs n’a pas été envisagée par le législateur fédéral de sorte qu’une exonération n’est à l’heure actuelle pas possible en matière d’impôts directs», assène la Confédération.

Le Canton, de son côté, explique qu’il a fait un petit geste. En 2018, les débours (compensation des frais) sont passés de 200 fr. à 400 fr. Ils ne sont pas imposables. Il n’est pas sûr que cela suffise à convaincre la curatrice désabusée.