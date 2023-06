Dans un rapport remis à la première ministre française Elisabeth Borne, les économistes Jean Pisani-Ferry et Selma Mahfouz ont chiffré le coût de la transition vers le «net zéro carbone» de la France. L’étude montre sans surprise que le pays devra y consacrer 2,3 points de son produit intérieur brut (PIB), soit environ 66 milliards de francs par année, à l’horizon 2030 pour atteindre ses objectifs. Comme d’autres études, les économistes arrivent à la conclusion que l’effort est préférable à l’inaction et devrait, à terme, soit après une dizaine d’années, être largement amorti. En clair, après une phase momentanée d’efforts, la situation sociale et économique française devrait être meilleure.

Mais l’intérêt de cette étude tient aux questions qu’elle soulève parmi les économistes. À savoir: comment financer les investissements et assurer une équité sociale acceptable par l’opinion publique traumatisée par le fiasco politique qui a conduit au soulèvement des «gilets jaunes». Le travail de Jean Pisani-Ferry et Selma Mahfouz a été salué pour sa qualité d’analyse par beaucoup d’économistes mais a déçu sur les solutions proposées: le recours à la dette et à une taxation provisoire des ménages les plus riches.

Pour les économistes Elie Cohen et Gilbert Cette, la France n’est plus en capacité de recourir une fois de plus à l’endettement pour résoudre ses problèmes. Quant à la taxation des ménages les plus riches (un impôt exceptionnel et transitoire de 5% sur le patrimoine financier des 10% les plus riches), plusieurs travaux montrent que «c’est une pure illusion», comme l’ont illustré l’échec de l’ISF et ses multiples tentatives de réformes. Certes, l’argument est valable à l’aune de l’équité. Dans la mesure où 17% des émissions de gaz à effet de serre sont le fait de 1% des revenus les plus élevés et que près de la moitié des émissions (48%) sont le fait du top 10 des revenus. Reste que le rendement fiscal escompté serait faible et isolerait une fois de plus la France.

«Mais, plus fondamentalement, pourquoi introduire un impôt confiscatoire sur le capital, alors qu’on aura besoin du capital pour réussir l’énorme chantier que représente la transition écologique?» Philippe Aghion, économiste, dans «Challenges», juin 2023

Jean Pisani-Ferry et Selma Mahfouz l’admettent en creux. Dans l’idéal, la France devrait pouvoir baisser ses dépenses pour augmenter sa capacité à s’endetter à long terme quand c’est nécessaire. Mais cette marge de manœuvre, le pays ne l’a plus depuis trop longtemps. Un autre économiste français, lui aussi bien connu, Philippe Aghion, émet enfin une critique de principe: «[…] je partage l’idée que la fiscalité écologique doit davantage viser les comportements que les patrimoines. Mais, plus fondamentalement, pourquoi introduire un impôt confiscatoire sur le capital, alors qu’on aura besoin du capital pour réussir l’énorme chantier que représente la transition écologique?» écrit-il dans «Challenges» (juin 2023).

S’il ne fait aucun doute qu’il faudra utiliser la taxe carbone pour financer les nouvelles infrastructures vertes, aider les ménages les plus vulnérables à absorber les coûts induits par la transition écologique (éviter la colère des «gilets jaunes»), la mobilisation du capital privé sera tout aussi déterminante que l’investissement public. Pour les économistes, la transition écologique pourrait être financée par un emprunt hybride adossé aux recettes de la taxe carbone et garantissant un rendement à long terme. Une formule qui a été utilisée partout en Europe pour financer le chemin de fer au XIXe siècle; les compagnies ferroviaires de l’époque ne seraient jamais parvenues à se développer en se finançant uniquement par la vente des billets et le transport de marchandises. Et ici, tous les économistes sont d’accord, un tel cadre de financement ne peut être qu’européen.

Reste le plus difficile: convaincre l’Allemagne et les pays nordiques que l’argent levé servira bien à financer la transition et non des finances publiques mal gérées. À l’échelon planétaire, la problématique est similaire. Il faut inventer un mécanisme de transferts et de garantie financière qui assure aux pays en développement un accès au capital à des conditions raisonnables.

Pierre Veya est chef de la rubrique économie auprès de 24 Heures, de la Tribune de Genève et du Matin Dimanche. Auparavant, il a été rédacteur en chef du journal Le Temps, de l'Agefi et chef de la rubrique économique à L'Hebdo. Ses domaines de compétences sont la finance, l'économie, les hautes-technologies, l'environnement, le climat et la politique agricole. Plus d'infos @pierre_veya

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.