C’est vous qui le dites 16 juillet - Taxes CO2, biodiversité, migration, cuisine

Taxes CO2

Pourquoi voter?

Le peuple vient de refuser, le 13 juin, toutes nouvelles taxes sur le CO2. Et que nous annonce le Conseil fédéral par l’intermédiaire de Mme Sommaruga? Une hausse de 24 fr. la tonne, ce qui nous amènera à 120 fr./tonne sur le CO2 avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2022! À nouveau une taxe la plus chère en Europe!

Inadmissible et pervers, frappant aussi bien le gaz que le mazout. Le chauffage reste un bien de première nécessité et non un luxe. Cette hausse frappera tous les locataires, propriétaires, entreprises; une augmentation des charges pour près de 60% de la population, ce n’est vraiment pas le moment et une honte par rapport aux décisions votées par le peuple.