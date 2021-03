Genève – Taxis, restaurants et cafés exemptés de la taxe annuelle 2021

Comme en 2020, les taxis, cafés et restaurants à Genève seront exemptés en 2021 de la taxe annuelle en raison de la crise sanitaire qui dure et les touche durement. Le Grand Conseil a voté jeudi soir en urgence et à l’unanimité deux projets de loi du gouvernement en ce sens.