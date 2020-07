Accident – Tchéquie: dizaines de blessés dans une collision de trains Un accident entre deux trains s’est produit mardi soir près de Prague. Des dizaines de blessés, dont quatre graves au moins, sont à déplorer.

L’accident s’est produit peu après 19 h 30 GMT (21 h 30 en Suisse) près de la ville de Cesky Brod, à quelque 30 km à l’est de Prague. Google Maps

Des dizaines de personnes ont été blessées mardi soir, dont quatre grièvement, lorsqu’un train de passagers a heurté un train de marchandises à l’arrêt près de Prague, ont indiqué les services de secours.

«Nous avons pris en charge quatre personnes avec des blessures graves et les avons transportées dans des hôpitaux de Prague», a indiqué à l’AFP la porte-parole des services d’urgence régionaux, Petra Effenbergerova. Deux hélicoptères ont été dépêchés sur place selon elle. «Nous avons aussi traité 29 personnes plus légèrement blessées. Elles sont en train d’être emmenées à l’hôpital», a-t-elle ajouté, précisant que les secours étaient toujours sur place et qu’une dizaine d’autres blessés pourraient s’ajouter à la liste. Aucun décès n’est à déplorer à ce stade mais la porte-parole n’a pas exclu que les secours «trouvent encore quelqu’un».

L’accident s’est produit peu après 19 h 30 GMT (21 h 30 en Suisse) près de la ville de Cesky Brod, à quelque 30 km à l’est de Prague.

( AFP/NXP )