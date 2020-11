Mesure de la radioactivité – Tchernobyl a laissé des traces au Mont-Tendre Un hélicoptère de l’armée a cartographié la radioactivité dans plusieurs régions du canton cette semaine. Les valeurs sont infimes et, sauf exception, de source naturelle. Chloé Banerjee-Din

De retour à la base aérienne de Payerne, le Super Puma a survolé mercredi la région d’Oron ainsi que les hauteurs de la vallée de Joux. Il a ramené quelques données surprenantes. Patrick Martin

Ce n’était ni un exercice ni une intervention militaire. Toute la semaine, le rugissement d’un hélicoptère s’est fait entendre dans plusieurs régions du canton. Le boucan était à la mesure de l’engin, un Super Puma, plus gros appareil du genre au sein de l’armée, d’un poids de 8 tonnes au décollage, avec équipement et carburant. Sa mission: mener une campagne inédite de mesures de la radioactivité présente sur le territoire. Son plan de vol: quelque 187 communes situées dans un quadrilatère allant de Vevey à Nyon et de Moudon au Brassus.

À l’aérodrome militaire de Payerne, mercredi, l’appareil s’est posé sur le tarmac en fin d’après-midi, à mi-parcours de sa semaine de survols. À bord, trois membres d’équipage et deux experts du centre de compétences NBC-DEMUNEX de l’armée, spécialisé dans les risques nucléaires, biologiques et chimiques, de même que le déminage et l’élimination des munitions non explosées. La mission du jour leur a notamment permis de couvrir la région entre Oron et les bords du lac. Une chance, car mardi l’hélico pas pu décoller. «Nous volons bas, à environ 90 mètres du sol, et nous pilotons à vue. Il a fallu renoncer à cause du brouillard», explique Stéphane Maillard, chef du groupe d’intervention NRBC.