Nouvelle plateforme de vente – Té d’iCy livre les nectars romands à domicile Cyril Jaques et Téo Donati ont développé la vente en ligne de vins, cidres, bières et spiritueux locaux et artisanaux dont ils ont la passion. Cécile Collet

Cyril Jaques et Téo Donati dans leur voiturette électrique, avec laquelle ils effectuent les livraisons à Lausanne. 24heures/Odile Meylan

Cyril Jaques et Téo Donati l’assurent: ils ont tout goûté. Il le fallait bien pour sélectionner les 125 références de bières, vins, cidres et spiritueux, d’une trentaine de producteurs indépendants romands, disponibles depuis quatre mois sur leur plateforme Té d’iCy (pour Téo et Cyril et «t’es d’ici»). «Notre motivation principale, c’était de rendre accessibles des produits artisanaux et locaux, trop peu représentés dans les grandes surfaces», explique Téo Donati, alumni de l’École hôtelière de Lausanne.