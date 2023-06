Football – Teddy Okou quitte le SLO, Sahmkou Camara y arrive Le FC Stade Lausanne Ouchy a repris l’entraînement dimanche sur fond de remaniement de l’effectif. Teddy Okou, qui a été si précieux dans l’ascension en Super League, s’en va. D’autres arrivent. Rebecca Garcia

Teddy Okou n’évoluera pas sous les couleurs du SLO la saison prochaine. KEYSTONE

Anthony Braizat n’aura décidément pas la même équipe que la saison dernière. Stade Lausanne Ouchy évoluera en Super League, et avec cette réalité surviennent des changements de taille. Un des derniers en date? Le départ de Teddy Okou, annoncé lundi soir.

Si précieux dans l’animation offensive la saison dernière, le Français de 25 ans a choisi d’évoluer avec un autre club de Super League. Il s’est entendu avec Lucerne pour un contrat d’une durée de trois ans. Il portera le numéro 11.

«Tout le club tenait à le remercier pour ses buts et sa contribution à la montée historique du club», peut-on lire sur le compte Twitter du SLO. Et pour cause: Teddy Okou lors de la saison 2022-2023, ce n’est pas moins de 19 buts marqués et huit passes décisives en 32 matches de championnat. L’ailier qui avait rejoint le club en janvier 2022 a terminé comeilleur buteur de Challenge League.

Des renforts

Stade Lausanne Ouchy n’enregistre de loin pas que des départs. Plusieurs joueurs sont arrivés depuis le début du mercato estival. Les Stadistes ont déjà signé Maxence Renoud (en provenance de Lyon La Duchère), Mischa Eberhard (Young Boys) et Valon Hamdiu (Schaffhouse).

Mais ce n’est pas tout. Le «Petit Poucet» de Super League a annoncé lundi la venue de Sahmkou Camara. Le défenseur central de 20 ans évoluait en National 2 – en quatrième division française – avec le FC Pays de Grasse. Et si la cellule de recrutement a aussi fin nez que quand elle a recruté un certain Teddy Okou, les supporters du SLO ont de quoi se réjouir.

