Iran – Téhéran se réjouit du départ du «tyran» Donald Trump Le président iranien, Hassan Rohani, s’est réjoui mercredi de la «fin» de l’ère du «tyran» Donald Trump, qui doit quitter ses fonctions dans la journée au profit du président américain élu, Joe Biden.

«Tout au long de ses quatre années [à la Maison Blanche, M. Trump] n’a porté d’autres fruits que ceux de l’injustice et de la corruption et [il] n’a apporté que des problèmes à son propre peuple et au reste du monde», a déclaré le président iranien dans une allocution télévisée en conseil des ministres.

«L’ère d’un autre tyran arrive à son terme et aujourd’hui est le dernier jour de son règne affreux» Hassan Rohani, président iranien

En 2018, M. Trump a sorti unilatéralement les Etats-Unis de l’accord international sur le nucléaire iranien conclu à Vienne en 2015, rétablissant du même coup les sanctions américaines que ce pacte avait levées.

Le retour des sanctions a plongé l’Iran dans une violente récession et, en riposte au départ des Etats-Unis de l’accord de Vienne, Téhéran s’est affranchie depuis 2019 de la plupart de ses engagements clef pris à Vienne.

Un retour de l’accord de Vienne ?

Lors d’une audition en vue de sa confirmation par le Sénat, Antony Blinken, choisi par Joe Biden pour être son ministre des Affaires étrangères, a déclaré mardi que la politique de Trump avait rendu l’Iran «plus dangereux».

Il a confirmé la volonté du président élu de faire revenir les Etats-Unis rapidement dans le giron de l’accord de Vienne, mais il a conditionné cela à un retour préalable de l’Iran au respect strict de ses engagements

Téhéran demande avant toute chose la levée des sanctions américaines et le respect par Washington de toutes ses obligations.

