Tout-virtuel – «Téléambianceur» ou «visiocafé», comment la convivialité a dû se réinventer Depuis un an, dans le privé comme dans le professionnel, on multiplie les idées pour maintenir le lien social malgré la distance physique. Catherine Cochard

Rendre les visioconférences plus marrantes, tel est le crédo des «téléambianceurs» et autres agents de convivialité virtuels depuis le printemps dernier. Citygames.ch

En mars 2020, nombreux sont ceux qui ont découvert les gloires et déboires de l’apéro en visio . Depuis bientôt un an, les idées fusent pour cultiver ce qu’on appelle les liens faibles, c’est-à-dire le réseau de contacts plus étendu et distant que le premier cercle amical et familial. Dans le milieu professionnel, il s’agit par exemple de remplacer la convivialité d’un café - ou d’une bière - pris entre collègues. Le patron du site de vente en ligne QoQa , Pascal Meyer, explique comment il essaie de «mettre un peu de joie de vivre» dans le quotidien de ses télétravailleurs, notamment en leur faisant livrer des kits pour l’apéro ou des paniers de légumes. «On organise aussi régulièrement des afterworks déguisés en visio, détaille-t-il. Le collaborateur qui a produit le plus gros effort niveau costume gagne un petit truc.» Auparavant, ses collaborateurs pouvaient participer à des entraînements sportifs hebdomadaires. «C’est à présent toujours possible, mais en visio.»