[37/42] À Vaud l’eau - Téléski nautique d’Estavayer: une fierté à l’été contrarié

Un téléski pionnier et toujours inégalé

S’il existe d’autres téléskis nautiques ailleurs dans le pays, soyez sûrs qu’ils n’ont rien à voir avec celui d’Estavayer! C’est en tout cas ce qu’assurent les habitués.

«Notre système, appelé «câble ski full», est unique en Suisse. Les autres installations fonctionnent avec des «câbles bi-poulies», c’est-à-dire une seule personne à la fois et un aller-retour entre deux pylônes. Ici, c’est cinq virages et neuf personnes simultanément», explique Miguel Sansonnens, responsable technique d’Alphasurf. Parmi les petits modèles, il cite Taesch et Crans-Montana, en Valais.

Mais le téléski du lac de Neuchâtel n’est pas seulement le plus grand, c’est aussi le premier à avoir vu le jour.

«La version originelle a été construite en 1964. Le circuit était encore plus long, puisqu’il faisait 1200 mètres, racontent Simon Bise et Lucas Butty, cogérants qui ont succédé à leurs pères à la tête d’Alphasurf. À l’époque, c’était un prototype avec un moteur diesel, il fallait monter l’essence en haut d’un pylône et il déraillait souvent. Les pontons étaient de simples radeaux, faits un peu à l’arrache.»

Après quelques évolutions, notamment un passage à l’électrique, la machine a été complètement changée en 1992. Elle doit l’être à nouveau en 2022.

«La configuration du parcours restera la même, mais les câbles et les poulies seront situés 2 mètres plus haut. On va passer de 10 à 12 mètres. Il y aura donc plus de traction. Ça devrait aider les débutants et ce sera mieux pour ceux qui font des figures dans les airs», annoncent les cogérants. Mis à l’enquête en avril dernier, le projet est devisé à 350’000 francs. Les travaux devraient débuter à la fin de l’hiver.