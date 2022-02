Après le Covid – Télétravail frontalier: l’accord ou l’impasse Des dérogations ont permis l’envol du travail à domicile outre-frontière, mais sans arrangement pérenne, le coup d’arrêt est programmé. Sujet chaud pour le Grand Genève! Marc Moulin

Passage de la frontière de Bardonnex (photo d’illustration). LUCIEN FORTUNATI

Le Covid nous a fait subir ou aimer le télétravail, mais il a surtout montré qu’il était souvent possible. On pressent qu’il perdurera, mais peut-être pas pour les frontaliers. Si Paris et Berne ne s’entendent pas, ce sera retour à l’ancien régime pour eux.