Nouvelle série TV – Le passé pas si simple d’une notable genevoise Avec les six épisodes de «Sacha», thriller psychologique en milieu interlope diffusé au GIFF le 6 novembre, puis à la télé dès le jeudi suivant, la RTS vise haut. Léa Fazer est à la réalisation et le casting 5 étoiles est emmené par une Sophie Broustal impeccable. Catherine Maret

Sophie Broustal porte la série «Sacha» dans la peau d’une procureure genevoise en pleine tourmente. Capture d’écran/Rita Prod/RTS

Quand le passé ressurgit, la surprise n’est pas toujours bonne. Dans «Sacha», nouvelle série événement que les visiteurs du GIFF pourront découvrir le 6 novembre avant sa diffusion sur la RTS dès le jeudi suivant, c’est carrément une catastrophe pour l’héroïne. Car Anne, procureure bon chic bon genre que tout le monde estime à Genève, a vécu de manière bien moins avouable durant ses jeunes années, quand elle rêvait de comédie à Paris… Coups de feu, relations toxiques, inceste, prostitution, c’est une plongée fracassante que racontent la réalisatrice Léa Fazer et ses comédiens emmenés par Sophie Broustal, même si la lumière finit par briller au bout du tunnel, comme dans «Le soleil au bout de la nuit» (Albin Michel, 1998), le roman de Nicole Castioni dont la série s’inspire en partie. Six épisodes chocs, six épisodes à ne pas manquer. Parce que l’histoire est forte, que le casting est excellent et que les thèmes abordés s’inscrivent dans les préoccupations de nos sociétés.