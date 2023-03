Harcèlement et discriminations – Témoigner d’abus devrait être plus facile à l’UNIL Une étude révélait un manque de confiance et connaissance de l’ancien dispositif contre le harcèlement et les discriminations. Le nouveau veut mieux faire. Mathias Délétroz

«Le plan d’intentions 2021-2026 de l’UNIL fait de l’instauration d’un climat de travail et d’étude ouvert et inclusif une priorité», explique l’institution. 24 heures

Face au harcèlement et aux discriminations, la direction de l’Université de Lausanne (UNIL) déploie cette semaine un nouveau dispositif de lutte, Aide|UNIL. Parmi les nouveautés, les victimes ou témoins d’abus auront accès à un formulaire de signalement en ligne, avec possibilité d’anonymat et de confidentialité.

Ils pourront aussi bénéficier de conseils juridiques gratuits auprès d’une «Ombudsperson» externe, un avocat, et d’une aide pour le dépôt d’une plainte. Les procédures sont aussi clarifiées, le site web refondu, une large communication déployée sur le campus et des personnes de confiance à disposition confidentiellement.

«Nous encourageons les membres de la communauté à signaler les situations inadéquates et nous proposons un soutien.» Anaïd Lindemann, remplaçante de la déléguée à la protection du climat de travail et d’étude

Ces mesures répondent à un besoin. Les témoignages d’abus au sein de l’université, relayés par la presse ou dans des rapports internes, se sont multipliés ces dernières années. Une enquête de l’UNIL publiée en 2022 sur le climat de travail et d’étude avait secoué l’institution.

Elle révélait un manque de confiance et connaissance de l’ancien dispositif contre le harcèlement et les discriminations. Et sur les plus de 3500 répondants (17% de la communauté universitaire), les réponses dévoilaient 150 cas d’actes physiques non désirés et pénalement répréhensibles, dont quatre viols, mais aussi de nombreuses situations problématiques, comme du harcèlement psychologique et diverses discriminations.

La remplaçante de la déléguée à la protection du climat de travail et d’étude, Anaïd Lindemann, explique l’approche du nouveau dispositif: «La direction tient à traiter systématiquement tout cas porté à sa connaissance. Il s’agit de promouvoir une approche de témoin actif. Nous encourageons les membres de la communauté à signaler les situations inadéquates et nous proposons un soutien.»

Un rapport sera publié chaque année et l’enquête sur le climat de travail et d’étude reconduite tous les deux ans. Toute membre de l’UNIL témoin ou victime de harcèlement ou discrimination peut trouver de l’aide et des informations sur le site Aide|UNIL.

