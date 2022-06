Patrimoine à la vallée de Joux – Témoin d’heures sombres, le mur franco-suisse est rendu à la lumière Les guérites de bois et le mur de pierres sèches qui marquent la frontière entre Le Pont et le département du Doubs ont été remis en état. Frédéric Ravussin

Le Poteau (Le Lieu), 17 juin 2022. L’association franco-suisse Armur a restauré le mur frontière et deux guérites près du refuge du Poteau en dessus des Charbonnières tel que c’était en 1940. Ici, vue de la guérite suisse. ©Florian Cella FLORIAN CELLA

Si les murs pouvaient parler, il en est un particulier qui aurait des choses à raconter à la vallée de Joux. Et pas toutes drôles puisque le mur de pierres sèches qui marque la frontière franco-suisse entre Le Lieu et Sarrageois (Doubs) a connu son lot d’heures sombres entre 1870 et 1945. Mais depuis la fin de la semaine dernière, ce morceau de patrimoine se trouve plutôt dans la lumière.