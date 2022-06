Week-end caniculaire en Suisse – Températures inédites et piscines bondées Les températures flirtent avec les records durant cette puissante vague de chaleur. La population s’est pressée dans les lieux de baignades.

Les rives du Letten à Zurich étaient noires de monde. KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER

Des dizaines de milliers de personnes ont afflué dans les piscines et les bains publics du pays samedi et dimanche, en quête de fraîcheur et de détente. Les températures n’ont cessé de flirter avec les records.

Nuit tropicale

La nuit de samedi à dimanche a été tropicale. À 22h, il faisait encore 30 degrés à Genève et à Bâle. Dur de trouver le sommeil dans ces conditions.

Depuis le début du week-end, plusieurs régions du pays s’approchent des températures records pour un mois juin, voire les dépassent. La station de mesure de Salen-Reutenen en Thurgovie a même enregistré sa nuit la plus chaude de l’histoire, tous mois confondus: le mercure n’y est jamais descendu en dessous de 22,9 degrés.

Le record de température pour un mois de juin, en journée, a été enregistré à Sion avec 37,0 degrés, le 30 juin 2019, selon SRF Météo.

Même si les températures extrêmes tendent à survenir toujours plus tôt dans l’année, ce cas de figure reste rare. La période la plus chaude se situe le plus souvent entre le 23 juillet et le 23 août, comme ce fut le cas lors de la grande canicule de 2003 avec un record absolu en Suisse de 41,5 degrés mesurés à Grono (GR).

Bains publics et piscines bondés

Les rives des lacs, des fleuves et les piscines ont logiquement attiré un nombre considérable de flâneurs et de baigneurs.

Les Bains publics du Marzili à Berne ont vu affluer 15’000 visiteurs samedi et s’attendaient à en recevoir autant dimanche. Pour la première fois, les entrées de ce site au bord de l’Aar, dont l’accès est libre, ont été comptabilisées précisément grâce à un nouveau système de détection à l’entrée.

Les Bains des Pâquis à Genève, sur la rive droite du Léman, ont reçu entre 3000 et 4000 visiteurs samedi, et autant étaient attendus dimanche, a indiqué un responsable à Keystone-ATS. Il ne s’agit cependant pas d’un record. Lors des «grands jours», la fréquentation peut monter jusqu’à 6000 personnes.

À Genève Plage, sur l’autre rive, qui donne accès à la fois à des bassins et au lac, la caisse recensait déjà 900 entrées dimanche matin à 10h, une heure après l’ouverture.

La piscine d'Yverdon-les-Bains (VD) n'a pas fourni de chiffre précis mais un commentaire éloquent: «C'est de la folie», s'est exclamée une préposée. La piscine, lors de pics d'affluence, peut accueillir un millier d'amateurs en même temps.

Constat similaire du côté de la piscine du Nid-du-Crô à Neuchâtel ou de celle de Delémont, qui se trouvait en «plein boom», selon les mots d’une responsable.

Les installations du Mythenquai au bord du lac à Zurich étaient «pleines à craquer», a indiqué l’accueil, estimant l’affluence entre 9000 et 10’000 personnes. Sur les bords de la Limmat aussi, en ville de Zurich toujours, l’alignement des serviettes était très serré, et il fallait se lever tôt pour trouver une bonne place.

Le beau temps et la chaleur vont se poursuivre durant la semaine, avec des orages épars, mais les températures devraient progressivement décroître.

ATS

