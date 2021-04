Tensions au Mont-sur-Lausanne – Tempête à l’EMS autour d’un directeur controversé A La Paix du Soir, des critiques ciblent Charles Butty, déjà contesté par une centaine de manifestants à Bulle, en mai 2019. Philippe Maspoli

Dix ans après l'inauguration de ses nouveaux bâtiments (octobre 2010), l'EMS La Paix du Soir vit une période difficile. Philippe Maeder

L’atmosphère est loin d’être paisible au sein de l’EMS La Paix du Soir au Mont-sur-Lausanne. Entre démissions de cadres, arrêts maladie et six ou sept licenciements, une douzaine d’employés anciens ou actuels nous ont fait part de leur souffrance. Au centre de leurs propos se trouve une seule et même personnalité: Charles Butty, directeur qui est entré en fonction en février 2020.

Management «cassant»

Des expressions reviennent régulièrement dans la bouche des témoins qui demandent la discrétion en raison de leur situation actuelle au sein de l’EMS, de leur future recherche d’emploi ou encore de leur arrivée à un nouveau poste. «Difficulté de communication», management «cassant» ou «autoritariste». «Il voulait se débarrasser de moi», affirme une employée en arrêt maladie. «Il m’a mis la pression, il me parlait avec agressivité devant des collaborateurs», raconte une ancienne cadre de direction, qui a donné sa démission à la fin du mois de mars 2020.