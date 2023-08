Tendances en Suisse – Les prénoms les plus populaires l’an dernier sont… Chaque année l’Office fédéral de la statistique dévoile le palmarès des prénoms les plus donnés aux nouveau-nés. En 2020, la tête du podium revient aux Alice, Emma et Noah.

Les prénoms Solea chez les filles et Lior chez les garçons sont ceux qui ont suivi la plus forte progression en nombre de rangs, précise l’OFS. KEYSTONE/Vadim Ghirda

Emma et Noah ont à nouveau été les prénoms les plus populaires en Suisse l’an dernier. En Suisse romande, ce sont Alice et Noah qui arrivent en tête, selon l’Office fédéral de la statistique (OFS).

Chez les filles, Emma dépasse Mia, qui dominait le classement depuis 2019. Du côté des garçons, Noah occupe la première place pour la troisième année consécutive. Il est suivi par Liam et Matteo, selon le hit-parade des prénoms publié mardi par l’OFS.

Les prénoms Solea chez les filles et Lior chez les garçons sont ceux qui ont suivi la plus forte progression en nombre de rangs, précise l’OFS. Ils en ont gagné respectivement 241 et 160 entre 2021 et 2022.

Une foule de Müller – les da Silva en force en Suisse romande Le patronyme Müller est le nom de famille le plus fréquent en Suisse, selon l’Office fédéral de la statistique (OFS). En Suisse romande, c’est da Silva qui revient le plus souvent. Pour la deuxième fois, l’OFS donne des informations sur les noms de famille les plus portés dans le pays. Dans cette catégorie, Müller tient la corde. Au total 53’410 personnes portent ce nom en Suisse. Il arrive en tête devant Meier et Schmid – respectivement 32’856 et 30’424 personnes. Les Müller ne représentent toutefois que 0,6% de la population totale (8,8 millions), souligne l’OFS. Il faut dire que la variété des patronymes est énorme en Suisse. L’office en a ainsi dénombré plus d’un demi-million, les graphies différentes d’un même nom étant considérées séparément. Müller est aussi le patronyme le plus fréquent en Suisse alémanique (49’359 personnes). En Suisse romande, c’est da Silva qui revient le plus souvent (10’165 personnes). C’est le cas de Bernasconi (2293 personnes) en Suisse italienne et de Caduff dans la région romanche (233 personnes).

Les prénoms les plus populaires diffèrent selon la région linguistique. En Suisse romande, Noah devance Gabriel et Liam chez les garçons, alors que chez les filles Alice arrive en tête devant Emma et Olivia.

En Suisse alémanique, Emilia et Noah occupent la première place, tandis qu’en Suisse italienne, ce sont Leonardo et Sofia.

ATS

