Tensions internes – La Municipalité de Corcelles-près-Concise est décapitée Le syndic et deux municipaux ont démissionné au 31 août. Le Canton doit nommer un «élu» de substitution pour que l’Exécutif puisse siéger valablement. Frédéric Ravussin

Les discussions étaient tendues depuis plusieurs mois lors des séances de Municipalité à Corcelles-près-Concise. GOOGLE STREET - DR

Le Canton doit voler au secours de Corcelles-près-Concise. Décimée par une triple démission, dont celle de son syndic Philippe Humbert, la Municipalité de la commune nord-vaudoise ne compte plus que deux membres depuis le 1er septembre et ne peut ainsi plus prendre de décisions, faute de quorum. Pour pouvoir à nouveau siéger et délibérer valablement, l’Exécutif est donc dans l’attente de l’arrivée d’un curateur par intérim nommé par le Conseil d’État.