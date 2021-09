Israël – Tentative d’attaque dans la Vieille ville de Jérusalem, l’assaillante tuée La police israélienne «a ouvert le feu» en direction d’une assaillante qui a tenté de poignarder des policiers à Jérusalem, jeudi.

Des forces de sécurité israéliennes sont postées à chaque entrée de l’esplanade des Mosquées, troisième lieu saint de l’islam et site le plus sacré du judaïsme, situé à Jérusalem-Est. (Image d’illustration) AFP

Une assaillante ayant tenté de mener une attaque au couteau contre les forces israéliennes dans la Vieille ville de Jérusalem a été abattue jeudi, a rapporté la police israélienne.

D’après un communiqué de la police, l’assaillante munie d’un couteau a tenté de poignarder des policiers dans l’une des rues menant à la mosquée Al-Aqsa, où une journaliste de l’AFP a entendu des coups de feu et vu le corps d’une femme à terre, par la suite drapée d’une couverture de survie.

La police israélienne «a ouvert le feu» en direction de l’assaillante et «les forces médicales arrivées sur les lieux ont constaté sa mort», a indiqué la police, précisant que la tentative d’attaque n’avait pas fait de victime parmi ses forces. L’assaillante âgée de 30 ans, non identifiée dans l’immédiat, sortait de l’esplanade des Mosquées lorsqu’elle s’est approchée des policiers, d’après le communiqué.

Cinq Palestiniens tués dimanche

Des forces de sécurité israéliennes sont postées à chaque entrée de l’esplanade des Mosquées, troisième lieu saint de l’islam et site le plus sacré du judaïsme, situé à Jérusalem-Est, secteur palestinien de la ville occupé et annexé par l’État hébreu.

En mai, des journées de heurts sur l’esplanade entre des Palestiniens et les forces israéliennes avaient été le prélude à un embrasement en Israël et les Territoires palestiniens. Dimanche, cinq Palestiniens ont été tués dans des échanges de tirs avec les forces israéliennes qui ont lancé une opération en Cisjordanie occupée pour prévenir des attentats, selon des responsables.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.