Tentative de braquage et course-poursuite en plein jour

Ce lundi, peu avant midi, un fort déploiement policier a été vu en deux endroits du centre-ville, en lien avec une tentative de braquage. Les faits se sont produits à la rue du Rhône. L’un des auteurs présumés a été arrêté. Selon nos informations, il a été pris en chasse au centre-ville, tenant une arme à la main, avant d’être plaqué au sol et menotté au bas de la promenade de l’Observatoire.

À la rue du Rhône, deux véhicules de police avec le gyrophare enclenché, une ambulance et deux voitures banalisées indiquent que c’est là que le braquage s’est produit. Des policiers en uniforme et en civil sont en train d’interroger des personnes. L’immeuble abrite un showroom qui se vante sur internet de proposer, sans liste d’attente, des pièces exceptionnelles d’horlogerie, de bijouterie et d’art contemporain. L’endroit, qui n’a pas pignon sur rue mais se situe à l’étage, met en avant sa discrétion.