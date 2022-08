Du changement en Valais – Terminus pour Didier de Courten Le chef va quitter l’Hôtel Terminus au printemps 2023 pour diriger la partie hôtelière des remontées mécaniques de Grimentz-Zinal. David Moginier

Didier et Carmélina de Courten au Terminus. DR

C’est une page de plus qui va se tourner pour la gastronomie romande. Après la fermeture récente de l’Ermitage des Ravet, c’est le Terminus de Sierre qui va perdre son chef vedette en mars 2023. Didier de Courten a annoncé vouloir prendre un virage professionnel, à 54 ans, en devenant le directeur Horeca des RMGZ, soit onze établissements, dont cinq hôtels, et un nouveau restaurant d’altitude haut de gamme et écoresponsable, l’Espace Weisshorn.